La giostra dei rigori premia la Lazio contro il Genoa | Cataldi segna il 3-2 al 100esimo minuto!

La Lazio batte il Genoa ai rigori dopo una partita infinita. Al 100esimo minuto, Cataldi segna il rigore decisivo che permette ai biancocelesti di vincere 3-2. La gara si era aperta con il rigore di Pedro all’inizio del secondo tempo, poi Taylor e Malinovskyi avevano pareggiato, e Vitinha aveva portato avanti i liguri. Alla fine, il rigore di Cataldi ha deciso il risultato, portando i biancocelesti avanti nel match.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.