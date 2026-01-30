La giostra dei rigori premia la Lazio contro il Genoa | Cataldi segna il 3-2 al 100esimo minuto!
La Lazio batte il Genoa ai rigori dopo una partita infinita. Al 100esimo minuto, Cataldi segna il rigore decisivo che permette ai biancocelesti di vincere 3-2. La gara si era aperta con il rigore di Pedro all’inizio del secondo tempo, poi Taylor e Malinovskyi avevano pareggiato, e Vitinha aveva portato avanti i liguri. Alla fine, il rigore di Cataldi ha deciso il risultato, portando i biancocelesti avanti nel match.
LAZIO-GENOA 3-2 Marcatori: 11' st Pedro (rig.), 17' st Taylor, 22' st Malinovskyi (rig.), 30' st Vitinha, 55' st Cataldi (rig.). Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 5.5, Provstgaard 6, Pellegrini 6.5 (36' st Nuno Tavares 6); Taylor 6.5 (36' st Dele-Bashiru sv), Cataldi 6.5, Basic 6; Isaksen 7 (42' st Noslin sv), Maldini 6 (27' st Ratkov 6.5), Pedro 6.5 (27' st Cancellieri 6). In panchina: Motta, Furlanetto, Vecino, Rovella, Zaccagni, Dia, Belahyane, Hysaj, Lazzari. Allenatore: Sarri 6.5. Genoa (3-5-2): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6, Vasquez 6; Norton-Cuffy 5.
Lazio-Genoa 3-2: Cataldi al 100esimo regala i tre punti a Sarri in un Olimpico quasi deserto
La Lazio conquista tre punti contro il Genoa con un 3-2 arrivato al 100esimo minuto, grazie a un rigore di Cataldi.
Genoa, parla De Rossi nel post gara: «Perdere contro la Lazio al 100’? Mi da fastidio perdere al 100esimo contro chiunque!»
Dopo la partita contro la Lazio, De Rossi non si nasconde e si scaglia contro la sconfitta all’ultimo minuto.
