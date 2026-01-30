La geologa | Quelle sabbie creano una specie di  spugna hanno assorbito l' acqua del ciclone

La geologa Giovanna Pappalardo spiega come le sabbie sulla costa abbiano assorbito l’acqua del ciclone. La terribile ondata di maltempo, iniziata il 16 gennaio sul versante ovest, ha lasciato dietro di sé scarpate alte fino a sette metri. Le spiagge sono state travolte e cambiate in modo drastico, con la sabbia che si comporta come una spugna, assorbendo l’acqua e rendendo difficile prevedere i danni futuri.

«Mai vista una cosa simile, in termini di volumi è più grande del Vajont. Per fortuna non ci sono state vittime ma la frana di Niscemi avrà, tristemente, anche questo primato». Giovanna Pappalardo è docente all’Università di Catania e referente dell’Associazione italiana di geologia applicata e ambientale. Conosce bene questi luoghi e ci è tornata in questi giorni. Professoressa, che sta succedendo? «È un fenomeno molto complesso, per tipologia e perché è molto esteso. Quell’area è su uno strato di sabbie molto permeabili, come una spugna per intenderci, che a sua volta poggia su uno strato di argilla che invece non permette più all’acqua di passare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

