La fuga russa dall’Europa passa per l’Ofac

Le aziende petrolifere russe, come Lukoil, stanno lasciando l’Europa a causa delle sanzioni statunitensi. Il 29 gennaio, Lukoil ha annunciato di aver firmato un accordo importante, segnando un passo verso l’uscita dal mercato europeo. La decisione arriva dopo le pressioni e le restrizioni imposte dall’Ofac, l’ufficio del Tesoro americano che controlla le sanzioni contro la Russia. La fuga delle compagnie russe dall’Europa si accelera, e ora si fa più concreta con questa firma.

Le aziende petrolifere russe non escono di certo dall’Europa per loro sponte. Il 29 gennaio l’azienda energetica Lukoil ha comunicato di aver firmato con l’americana Carlyle la vendita di Lukoil International Gmbh, la società che raccoglie gli asset esteri del gruppo, incluse attività europee come le raffinerie in Bulgaria e Romania. La stessa azienda russa spiega che la scelta nasce dalla pressione delle sanzioni adottate contro la società e le controllate. L'accordo in quanto preliminare non è esclusivo e sarebbe subordinato al via libera dell’Ofac, l’ufficio del Tesoro americano che gestisce le sanzioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

