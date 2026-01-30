La flessione rallenta perché il Made in Italy è sempre più resiliente

La produzione di calzature italiane cresce a passo più sicuro. Giovanna Ceolini, alla guida di Assocalzaturifici, punta su sostenibilità, digitalizzazione e internazionalizzazione per rafforzare il settore. La ripresa, seppur lenta, si fa sentire di più e dà segnali di stabilità. Le aziende italiane si rimboccano le maniche e cercano di adattarsi alle nuove sfide del mercato globale.

Sostenibilità, digitalizzazione e internazionalizzazione. Sono le tre stelle polari che guidano il mandato di Giovanna Ceolini al vertice di Assocalzaturifici. Presidente, la situazione attuale del mondo calzaturiero? "Il settore lancia segnali di progressiva stabilizzazione in un contesto macroeconomico globale ancora incerto. Secondo l'indagine congiunturale condotta dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici, i primi nove mesi del 2025 descrivono un comparto che, pur ancora in territorio negativo (-4,1% i ricavi nel campione di Associati su gennaio-settembre 2024), vede un'importante attenuazione della flessione: il terzo trimestre ha registrato un calo tendenziale del fatturato del -0,9%, un dato sensibilmente migliore rispetto alle pesanti contrazioni sperimentate nella prima metà dell'anno.

