La Fiamma Olimpica torna in Lombardia dove e quando | le tappe e il percorso

La Fiamma Olimpica fa tappa in Lombardia. Dopo aver attraversato Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, oggi arriva in Valtellina. La cerimonia si svolge in una zona simbolo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, segnando un momento di festa e speranza per gli organizzatori e gli appassionati.

Milano, 30 gennaio 2026 – La Fiamma delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 torna in Lombardia. Dopo un passaggio a metà gennaio e alcune tappe in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, oggi approda in Valtellina. Si parte da Livigno, poi Sondrio, Lecco, Bergamo, Como, Monza per finire a Milano il 5 febbraio, vigilia della cerimonia di inaugurazione dei Giochi.  Ma vediamo tutto più nel dettaglio.  Livigno. Fornirà l'acqua necessaria per l'innevamento delle piste di gara Dopo la partenza della cinquantaquattresima tappa da Cles, lo sconfinamento dal Trentino alla Lombardia avviene attraversando il comprensorio Pontedilegno-Tonale (Brescia). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

