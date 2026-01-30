La Fiamma Olimpica torna in Lombardia dove e quando | le tappe e il percorso

La Fiamma Olimpica fa tappa in Lombardia. Dopo aver attraversato Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, oggi arriva in Valtellina. La cerimonia si svolge in una zona simbolo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, segnando un momento di festa e speranza per gli organizzatori e gli appassionati.

Milano, 30 gennaio 2026 – La Fiamma delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 torna in Lombardia. Dopo un passaggio a metà gennaio e alcune tappe in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, oggi approda in Valtellina. Si parte da Livigno, poi Sondrio, Lecco, Bergamo, Como, Monza per finire a Milano il 5 febbraio, vigilia della cerimonia di inaugurazione dei Giochi. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Livigno. Fornirà l'acqua necessaria per l'innevamento delle piste di gara Dopo la partenza della cinquantaquattresima tappa da Cles, lo sconfinamento dal Trentino alla Lombardia avviene attraversando il comprensorio Pontedilegno-Tonale (Brescia). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Fiamma Olimpica torna in Lombardia, dove e quando: le tappe e il percorso Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Quando arriva a Milano la fiamma olimpica, tutte le tappe del percorso in Lombardia: comuni e date Milano-Cortina 2026, il viaggio della Fiamma Olimpica: le tappe in Lombardia. Dove e quando Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Giochi Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica approderà in Puglia e in Basilicata: le tappe Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: La Fiamma Olimpica torna a Cortina nel 70° anniversario dei Giochi Invernali 1956; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: la tappa 53 ci porta da Merano a Trento - Il Papa: Le Olimpiadi costruiscano ponti tra culture e popoli; La Fiamma olimpica torna nel Bresciano: venerdì sarà in Valcamonica; Cortina, la fiamma olimpica torna a 'casa': passa sotto al trampolino poi sugli sci e con il bob. L'evento 70 anni dopo. La fiamma olimpica torna nel Bresciano: festa a Ponte di Legno e CortenoVenerdì 30 il passaggio della torcia dei Giochi Invernali Milano-Cortina: tedofori dal Tonale a Livigno tra cerimonie, tifo e memoria olimpica. quibrescia.it La Fiamma olimpica torna nel Bresciano: venerdì sarà in ValcamonicaLa pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su ... giornaledibrescia.it Sondrio accende la fiamma olimpica con Sandro Vanoi, mister sette Olimpiadi L’ex Commissario Tecnico dello sci di fondo, che ha vissuto le Olimpiadi in ogni ruolo, porterà la fiaccola nella sua città. Ricordi e aneddoti di mezzo secolo ai Cinque Cerchi: dalla - facebook.com facebook La fiamma olimpica dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 ha fatto tappa a Treviso, attraversando la sede della Camera di Commercio in Piazza Borsa. Guarda il video per rivivere i momenti più significativi di questa tappa: youtu.be/25yY1k6 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.