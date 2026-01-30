La Fiamma Olimpica illumina Bormio sede ufficiale delle gare di sci | tutti gli eventi in programma sabato 31 gennaio 2026

Questa mattina, la Fiamma Olimpica ha attraversato le strade di Bormio, dando il via ufficiale alle celebrazioni in vista dei Giochi del 2026. Gli organizzatori hanno confermato che sabato 31 gennaio si svolgeranno tutte le gare di sci, attirando appassionati e atleti da tutto il mondo. La città si prepara a vivere una giornata intensa, con gli occhi puntati su questa tappa fondamentale del percorso olimpico.

Bormio, 30 gennaio 2026 – Per Bormio, il 31 gennaio rappresenta non solo una tappa del Viaggio della Fiamma, ma anche un momento di avvicinamento concreto all'appuntamento olimpico. La presenza della torcia lungo le vie del centro storico e sulla pista Stelvio rafforza il ruolo della località come uno dei cuori pulsanti di Milano Cortina 2026, valorizzando al tempo stesso la storia sportiva e il senso di appartenenza della comunità valtellinese. Milano-Cortina 2026, il viaggio della Fiamma Olimpica: le tappe in Lombardia. Dove e quando Bormio, un sabato pre-olimpico. Sabato 31 gennaio 2026 la località dell'Alta Valtellina, sede ufficiale delle competizioni di sci alpino maschile e di sci alpinismo, sarà protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpic a, a pochi giorni dal debutto olimpico previsto il 7 febbraio con la discesa libera sulla pista Stelvio.

