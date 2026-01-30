La falsa foto del responsabile dell’approvvigionamento alimentare dell’esercito ucraino
Su Facebook circola una foto falsa che mostra il responsabile dell’approvvigionamento alimentare dell’esercito ucraino. La foto viene condivisa da vari utenti, spesso senza verificare se sia vera. In realtà, si tratta di una campagna di disinformazione volta a far credere che l’Ucraina riceva aiuti mentre i soldati sarebbero fermi o inattivi. La verità, però, rimane ben diversa: l’immagine ingannevole alimenta solo confusione e false percezioni sulla situazione sul campo.
Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui ) stanno rilanciando, più o meno consapevolmente, una narrazione propagandista volta a trasmettere il messaggio che l’ Ucraina stia ricevendo aiuti mentre i suoi soldati starebbero poltrendo. Piangerebbero miseria mentre sarebbero all’ingrasso. È il caso del presunto soldato ucraino obeso la cui immagine circola nelle pagine filo-russe. Come vedremo si tratta di Intelligenza artificiale (IA). Per chi ha fretta:. L’immagine mostra un presunto responsabile dell’approvvigionamento dell’esercito ucraino obeso.. Non c’è alcun riscontro sull’esistenza del presunto soldato.🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Ucraina Esercito
Ultime notizie su Ucraina Esercito
