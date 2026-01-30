La ex letterina Ludmilla Radchenko sistema a modo suo Corona | Non ho tempo per il gossip Mi hai messo in mezzo sai che sono pulita

Ludmilla Radchenko non si lascia coinvolgere dal gossip. La ex letterina, ora artista, risponde a Fabrizio Corona con poche parole chiare: “Non ho tempo per il gossip. Mi hai messo in mezzo, sai che sono ‘pulita’”. Mentre si svolge a Milano il caso Signorini, lei sceglie di mantenere la distanza.

Mentre prosegue alla procura di Milano il caso Signorini e dopo le rivelazioni di Falsissimo su volti Mediaset, incluso il conduttore Gerry Scotti, Ludmilla Radchenko, l’ex letterina oggi affermata artista, rende a suo modo il ben servito a Fabrizio Corona. Pubblica sulle sue storie su Instagram gli screenshot dei messaggi privati cn l’ex re dei paparazzi che dimostrano il pressante tentativo di Corona di coinvolgerla in Falsissimo. Tentativi che lei bolla come una «rottura di c.». «Sai benissimo la gente come rende le notizie, tutte in un secchio. Non ho tempo per gossip». Corona le chiede un incontro perché vorrebbe parlarle, ma Radchenko replica con ironia: «Non di arte immagino».🔗 Leggi su Open.online

