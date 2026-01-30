la dakar non fa paura r team primo degli italiani tutte le auto al traguardo

La Dakar non spaventa più nessuno. La R Team si aggiudica il primo posto tra gli italiani, mentre tutte le auto arrivano al traguardo. Renato Rickler commenta con entusiasmo:

"Banco! Il banco vince tutto. E in questa Dakar Classic il banco è la R Team!". Questo il primissimo commento di Renato Rickler al traguardo di Yambu, in Arabia Saudita. Rickler è entusiasta dei risultati: “Siamo arrivati come team primi e secondi degli italiani in gara. Abbiamo portato undici vetture e tutte sono arrivate al traguardo, così come quattro camion su quattro. Tra gli altri risultati, abbiamo avuto l’equipaggio composto da Hunterholzner e Gaioni sul podio in terza posizione, e un altro equipaggio quarto assoluto con Leva e Giugni. Inoltre, quello formato dal sottoscritto e da Massimo Gabrielleschi, si è piazzato quindicesimo assoluto e vincitore del trofeo Codriver Challenge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tommaso Montanari, pilota ternano, si è distinto alla Dakar 2026, conclusa con un risultato di 21° posto assoluto e primo tra gli italiani nella categoria moto.

