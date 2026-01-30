La Croce Rossa si addestra sulla ricerca di dispersi | si simula la scomparsa di un minore

Questa mattina presto, i volontari della Croce Rossa di Forlì si sono riuniti per un’esercitazione sulla ricerca di dispersi. Hanno simulato la scomparsa di un minore, mettendo alla prova le tecniche di intervento e coordinamento. L’obiettivo è migliorare la prontezza in caso di emergenze reali. La giornata si svolge con esercitazioni pratiche e simulazioni sul campo, coinvolgendo diversi reparti speciali.

L'esercitazione è rivolta a volontari già impegnati nelle attività di emergenza e in possesso di una formazione sanitaria dedicata Domenica, a partire dalle prime ore del mattino, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Forlì sarà impegnata in un'importante attività addestrativa rivolta ai volontari dei reparti speciali in emergenza. "L'iniziativa rappresenta la fase conclusiva di un percorso formativo specifico dedicato al supporto alle operazioni di ricerca persone in ambito peri-urbano", spiega il commissario Emanuele Pignatiello. L'esercitazione è rivolta a volontari già impegnati nelle attività di emergenza e in possesso di una formazione sanitaria dedicata.

