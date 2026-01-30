La coltellata mortale al fidanzato costa 17 anni di reclusione a Valentina Boscaro

La giudice ha deciso: Valentina Boscaro resterà in carcere per 17 anni. La donna è stata condannata per aver ucciso il suo fidanzato, Mattia Caruso, durante una lite a Montegrotto Terme lo scorso settembre. La vicenda ha scosso la comunità e ora si attende l’inizio della lunga detenzione.

Valentina Boscaro, accusata dell'omicidio del fidanzato Mattia Caruso avvenuto a Montegrotto Terme il 25 settembre 2022 dovrà rimanere in carcere per 17 anni. La pena è suddivisa in 15 anni e mezzo per la coltellata mortale inflitta al cuore del fidanzato. A questi si aggiungono 18 mesi per il reato di calunnia. La donna, infatti, nell'immediatezza dei fatti, accusò un testimone falsamente prima di fare marcia indietro. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Venezia che ha ridotto la pena dell'indagata in virtù di uno stato emotivo che la donna ha dovuto vivere nel corso della relazione fino a portarla al gesto più drammatico: prendere dal cruscotto dell'auto un coltello ed infierire sul fidanzato.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Valentina Boscaro Uccise il fidanzato con una coltellata, la lettera di Valentina Boscaro ai giudici: “Avevo paura” Uccise il fidanzato con una coltellata, Valentina Boscaro e la lettera ai giudici: «Ho sbagliato, avevo paura per la mia incolumità» Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Valentina Boscaro Argomenti discussi: Omicidio Abanoub Youssef a La Spezia, l'autopsia: accoltellato con un solo colpo mortale; Studente ucciso in classe, palloncini colorati e lunghi applausi ai funerali; Ragazzo accoltellato a La Spezia, Aba ucciso da una sola coltellata: l'indagine; TREVISO | DELITTO DI CANIZZANO, INDAGINI SUL DNA DA PARTE DELLA MAGISTRATURA VENEZUELANA. Coltellata mortale dopo la rissa, tre condanne per l'omicidio di Amir Benkharbouch in strada a San BenedettoSAN BENEDETTO - Dovrà scontare 18 anni di reclusione con interdizione dai pubblici uffici e versare una provvisionale da quantificare in sede civile Federico Di Stanislao che sferrò lo scorso 16 marzo ... corriereadriatico.it Attento, domani ti aggiusto io. Un sms. Poi la coltellata mortaleYoussef Abanoud si è spento in tarda serata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea. La tensione tra i due giovani era legata a una ragazzina contesa. Giovedì sera il messaggio intimidat ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.