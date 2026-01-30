La città metropolitana finanzia nuovi lavori stradali a Castel Di Iudica

La città metropolitana di Catania investe sui lavori stradali a Castel Di Iudica. Presto saranno rifatte alcune strade, con lavori di ricostruzione e rifacimento. L’obiettivo è mettere in sicurezza le arterie principali del territorio, migliorando le condizioni di viabilità per residenti e pendolari. I lavori partiranno a breve, grazie ai fondi arrivati dalla metropolitana.

Gli interventi riguardano la Granieri - Caltagirone strada provinciale 34, dissestata in più punti, la strada provinciale 25 nel tratto che attraversa la frazione di Giumara e la provinciale 102 "Ricostruzione e rifacimento di diverse arterie stradali ricadenti soprattutto nel territorio di Castel Di Iudica, saranno presto, sistemate e messe in sicurezza grazie all'intervento della città metropolitana di Catania". Con queste parole il consigliere e capogruppo della Lega alla Provincia nonché sindaco di Castel Di Iudica, Ruggero Strano, esprime soddisfazione per i lavori appaltati che presto porteranno ad una viabilità fruibile e sicura per tutti i cittadini.

