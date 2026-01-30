LA CITTÀ DEI SERPENTI di Lorenzo Monfregola | recensione

La città dei serpenti di Lorenzo Monfregola, pubblicato da Polidoro, sta già facendo parlare di sé. Si tratta di un romanzo che porta il lettore in un mondo fatto di misteri e atmosfere intense. La storia si svolge tra le pagine del libro, tra personaggi e ambientazioni che catturano l’attenzione fin dalle prime righe. La critica si aspetta che possa essere uno dei titoli più discussi della stagione.

La città dei serpenti è un romanzo di Lorenzo Monfregola pubblicato da Polidoro Editore nella collana Interzona diretta da Orazio Labbate. È un racconto distopico ambientato in una città controllata dall’Intelligenza serpente, dove tutto è regolato e le persone vivono sotto forti limiti e regole precise. Trama. La storia si svolge in una città governata dall’ Intelligenza Serpente, un sistema che controlla gli equilibri sociali e politici della città. Quando iniziano a comparire cadaveri con una strana macchia argentata sul petto, entra in scena l’ Agente Kajus, incaricato di fare luce su questi eventi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

