La Chiesa dovrebbe sapere bene che la fedeltà sta nella riforma e non nella conservazione

La Chiesa italiana si dice preoccupata per le tensioni tra magistratura e politica. In un intervento pubblico, alcuni rappresentanti ecclesiastici evidenziano come il tema delle carriere e dell’assetto del Csm non possa essere ignorato. La voce degli ecclesiastici si unisce a quella di chi chiede riforme concrete, sottolineando che la fedeltà non sta nel conservare, ma nel rinnovarsi. La questione crea discussioni che coinvolgono anche la società civile, con il rischio di alimentare divisioni.

Csm, separazione delle carriere, giustizia. E un po’ di storia. Riflessioni sparse dopo i due comunicati della Cei sul referendum del prossimo marzo Ceccanti: "Zuppi per il no? Da cattolico, penso che i vescovi non dovrebbero schierarsi" "La riforma Nordio migliora la giustizia. Voterò Sì". Parla Prosperetti, vicepresidente emerito della Consulta "La separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e l’assetto del Csm sono temi che, come pastori e come comunità ecclesiale, non ci devono lasciare indifferenti. C’è un equilibrio tra poteri dello stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che è dovere preservare”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

