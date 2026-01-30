La Cgil torna alla Cittadella della Giustizia | Stabilizzare tutti i precari

Questa mattina, i rappresentanti della Funzione Pubblica della Cgil sono tornati a presidiare la Cittadella della Giustizia di Piazzale Roma. La loro richiesta è chiara: vogliono che tutti i precari del ministero della Giustizia siano stabilizzati. La manifestazione serve a mantenere alta l’attenzione su questa questione, che da tempo rischia di rimanere irrisolta.

Dopo mesi di mobilitazioni è arrivato l'ok all'assunzione dei precari del Pnrr, ma le carenze in organico al Ministero sono 14 mila. Stamattina il sit-in Presidio della Funzione Pubblica Cgil questa mattina davanti alla cittadella della Giustizia di Piazzale Roma, per tenere alta l'attenzione sul tema del precariato nel ministero della Giustizia. Un presidio che arriva due giorni dopo l'annuncio - arrivato dopo mesi di proteste - dello stanziamento dei fondi per la stabilizzazione di oltre 9 mila precari assunti coi fondi Pnrr. Il personale precario del Ministero della Giustizia rappresenta ormai una risorsa strutturale: si tratta di oltre 11.

