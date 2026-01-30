Donald Trump ha intentato una causa contro l’agenzia fiscale statunitense, chiedendo dieci miliardi di dollari di danni. Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di agire dopo le dispute fiscali e ha presentato una richiesta ufficiale, puntando a recuperare una considerevole somma di denaro. La vicenda tiene banco negli Stati Uniti, mentre le autorità fiscali e il tycoon si confrontano su questioni ancora da chiarire.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa causa al fisco Usa. E chiede dieci miliardi di dollari di danni. Insieme a due dei suoi figli e alla sua azienda il tycoon porta in tribunale l’ Internal Revenue Service perché non avrebbe impedito la fuga di notizie sulle sue dichiarazioni dei redditi all’epoca del suo primo mandato. Trump si è rifiutato di pubblicare le sue dichiarazioni rompendo così la tradizione dei suoi predecessori. La causa sostiene che la sua stessa amministrazione fiscale non ha protetto la sua privacy. Consentendo a un dipendente di un appaltatore di renderla pubblica attraverso i media.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Donald Trump

Donald Trump ha intentato una causa da 10 miliardi di dollari contro la BBC, accusandola di aver realizzato un montaggio video fuorviante nei suoi confronti.

Donald Trump ha intentato una causa civile contro la Bbc, chiedendo un risarcimento di 10 miliardi di dollari.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

IT STARTED: Central Banks Dump Dollars for Gold (Most Aren't Ready)

Ultime notizie su Donald Trump

Argomenti discussi: Trump fa causa a JpMorgan e al ceo Jamie Dimon: chiede 5 miliardi di dollari per debanking politico; Trump chiede 5 miliardi di dollari di danni a JpMorgan. E fa (di nuovo) causa al New York Times per i sondaggi; Trump fa causa al New York Times e a JPMorgan; La causa di Donald Trump al fisco Usa: Voglio 10 miliardi.

La causa di Donald Trump al fisco Usa: «Voglio 10 miliardi»Secondo l'accusa l'agenzia delle tasse non avrebbe protetto la dichiarazione dei redditi del tycoon mentre era presidente. Trump ha pagato solo 750 dollari di imposte federali sul reddito nel 2016 e n ... open.online

Trump fa causa al New York Times e a JPMorganDoppia offensiva giudiziaria del presidente contro grande stampa e finanza, tra accuse di sondaggi manipolati e discriminazione politica ... ilsole24ore.com

Sul fronte dei colloqui tra Ucraina e Russia sono stati fatti "molti progressi". Lo ha detto Donald Trump. "La Russia non farà bombardamenti per un po', ho chiesto a Putin se poteva fermare i bombardamenti per una settimana", perché in Ucraina "fa veramente f - facebook.com facebook

Iran, Trump valuta attacchi su larga scala dopo lo stallo sul nucleare #donald trump x.com