Durante una serata in un locale di Albinea, due ragazzi si sono scontrati accidentalmente in mezzo alla folla. L’urto tra le spalle ha scatenato una lite che è degenerata in un pestaggio. Uno di loro ha ricevuto una botta al viso e una spinta, poi la situazione è sfuggita di mano. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni testimoni, che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Un urto accidentale tra le spalle di due ragazzi, dovuto alla ressa dentro il locale ‘Kokonuts’, in piazza Cavicchioni ad Albinea. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, è l’antefatto che avrebbe innescato la brutale rissa che ha coinvolto tre uomini e una donna tra i 27 e i 31 anni nella sera di domenica 18 gennaio. Il 31enne ha avuto le conseguenze più gravi: colpito con violenza al volto, è stato dapprima trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria Nuova e, il giorno dopo, trasferito nel reparto Maxillo facciale al Maggiore di Parma e operato, infine dimesso con prognosi di 60 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La botta al viso e la spinta: così è scattato il pestaggio

