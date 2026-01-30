La bella e la bestia | un grande classico per tutta la famiglia

Domenica 1 febbraio alle 17.30 il Teatro In Tasca di Lecce ospita la rappresentazione di

Domenica 1 febbraio alle ore 17.30 il Teatro In Tasca si anima di magia e poesia con La bella e la bestia una delle fiabe più amate e celebri della tradizione europea, nell'adattamento teatrale degli umbri Fontemaggiore. La trama, conosciuta in tutto il mondo, ruota attorno al valore dell'autentica bellezza: non quella degli occhi, ma quella del cuore. Nel bel mezzo di una tempesta di neve Bella perde la strada e si ritrova in un roseto, davanti ad un castello dall'aspetto antico. Coglie una rosa, entra per chiedere riparo.

