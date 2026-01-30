La Asl Roma 3 apre un nuovo centro anti-fumo | Aiutiamo i pazienti a vincere la dipendenza

La Asl Roma 3 apre un nuovo centro anti-fumo in via Lupatelli, 7. La struttura si trova all’interno dell’Unità operativa complessa Salute e dipendenze. È il secondo centro aperto dalla Asl, dopo quello già attivo dal 2025 a Ostia, nel centro vaccinale su Lungomare Toscanelli. L’obiettivo è aiutare i pazienti a smettere di fumare e vincere la dipendenza.

Un nuovo centro anti-fumo nella Asl Roma 3. La struttura si trova all'interno dell'Unità operativa complessa Salute e dipendenze di via Lupatelli, 7 e si aggiunge a quello già presente nei locali del centro vaccinale su Lungomare Toscanelli ad Ostia, che ha iniziato la propria attività nel 2025.

