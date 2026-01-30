Kolbe in scena sipario per la compagnia teatrale Li Spalisciati
Sabato 7 febbraio il teatro parrocchiale di San Massimiliano Maria Kolbe torna a riempirsi di pubblico con l’appuntamento della rassegna “Kolbe in Scena”. La compagnia “Li Spalisciati” porta in scena una commedia in vernacolo firmata da Raffaele Protopapa, intitolata “Le”. La scena si anima con battute e risate, regalando agli spettatori un momento di svago e allegria. La serata segna il primo spettacolo della nuova edizione della rassegna teatrale dedicata al teatro dialettale
Nuovo appuntamento per "Kolbe in Scena" - 3 Rassegna di Teatro in Vernacolo. Sabato 7 febbraio si riapre il sipario del Teatro Parrocchiale con la Compagnia Teatrale "li Spalisciati", che calcheranno la scena di San Massimiliano Maria Kolbe con la scenetta comica di Raffaele Protopapa "Le Inviate" e a seguire "Il Mago di Lecce", atto unico di William Fiorentino. A guidare la compagnia l'eclettico e straordinario Bruno Lala.La spensieratezza al centro delle attività, per premettere di staccare la spina dalla quotidianità: questo è uno degli obiettivi del Parroco Don Maurizio Ciccarese che aspetta nuovi e già conosciuti amici nell'appuntamento mensile.
