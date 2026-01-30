Kioxia e Sandisk rinnovano l’accordo sulla produzione di memorie flash. Le due aziende hanno deciso di prolungare la loro alleanza fino al 2034, confermando l’impegno nel settore delle memorie 3D NAND. La joint venture continuerà a espandere la produzione e a investire in nuove tecnologie.

Kioxia e Sandisk hanno annunciato l’estensione dell’accordo che regola la loro joint venture per la produzione di memorie 3D NAND, con validità che si protrarrà fino al 31 dicembre 2034. L’intesa, che riguarda gli stabilimenti di Yokkaichi e Kitakami in Giappone, rappresenta un passo strategico nel consolidamento della capacità produttiva globale nel settore delle memorie flash. L’espansione del contratto, inizialmente in scadenza nel 2029, riflette una scelta condivisa per rafforzare la collaborazione industriale che da oltre venticinque anni lega le due aziende in un’area chiave della tecnologia digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kioxia e Sandisk rinnovano alleanza tecnologica per espandere produzione memorie flash fino al 2034

Approfondimenti su Kioxia Sandisk

Ultime notizie su Kioxia Sandisk

