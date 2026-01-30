kevin warsh potrebbe essere il prossimo presidente della federal reserve

Kevin Warsh potrebbe diventare il nuovo presidente della Federal Reserve. Donald Trump sta per annunciare ufficialmente la nomina, puntando su di lui per guidare la banca centrale americana. La decisione potrebbe influenzare le politiche economiche negli Stati Uniti nei prossimi mesi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe annunciare oggi la nomina di Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve. L’annuncio è atteso in mattinata e, se confermato, chiuderebbe un lungo e discusso processo di selezione per sostituire Jerome Powell, il cui mandato da presidente della banca centrale americana scade a maggio. Trump ha detto giovedì sera di aver ormai preso una decisione definitiva e ha parlato di una scelta «molto rispettata» e «nota a tutti nel mondo finanziario». Nelle ultime ore diverse fonti interne all’amministrazione hanno fatto trapelare nei media americani il nome di Warsh, ex membro del consiglio della Federal Reserve, che ha incontrato il presidente alla Casa Bianca proprio giovedì. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, è attualmente al centro di un’indagine penale avviata dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti.

