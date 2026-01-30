Kevin Warsh nominato presidente della Fed da Trump dopo Powell cosa può cambiare per i mercati e per l' Italia

Donald Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve, sostituendo Jerome Powell. La nomina potrebbe portare a cambiamenti nelle decisioni della banca centrale americana, con effetti che si faranno sentire anche sui mercati e sull’Italia. Gli investitori osservano attentamente le mosse di Warsh, che ha un approccio diverso rispetto al suo predecessore. La sua nomina potrebbe influenzare i tassi di interesse e l’andamento del dollaro, con ripercussioni sui titoli italiani e sull’economia del paese. Ora si aspetta di vedere come Warsh gestirà il

Donald Trump ha annunciato che nominerà Kevin Warsh come nuovo presidente della Fed, cioè la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti d'America. Warsh raccoglierà il testimone da Jerome Powell, che terminerà il suo mandato a maggio e che nel recente passato è finito coinvolto in uno scontro istituzionale con lo stesso presidente Usa. Warsh ha recentemente affermato che Trump ha ragione a premere per i tagli ai tassi d'interesse. L'annuncio di Donald Trump su Warsh presidente della Fed Chi è Kevin Warsh e cosa cambia rispetto a Jerome Powell Cosa può cambiare per i mercati e l'Italia con Warsh a capo della Fed L'annuncio di Donald Trump su Warsh presidente della Fed Con un messaggio pubblicato sul social network Truth, Donald Trump ha annunciato la nomina di Kevin Warsh a nuovo presidente della Federal Reserve.

