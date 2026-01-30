Kevin Warsh è il nuovo governatore della Fed. Prende il posto di Jerome Powell, ma il suo arrivo segna un cambio di stagione per la banca centrale americana. Warsh arriva con l’obiettivo di guidare la politica monetaria in un momento di incertezza economica, sostituendo il predecessore e portando nuove idee al vertice.

Il nuovo governatore della Fed è Kevin Warsh. Arriva a raccogliere il testimone offertogli da Donald Trump per la guida della Fed, finora in mano allo ‘sgradito’ Jerome Powell. E’ il suo infatti il nome scelto dal presidente Usa per la guida della banca centrale statunitense da maggio, quando scadrà il mandato di Powell: non un esordio, perché ne ha fatto parte dal 2006 dal 2011. Classe 1970, Warsh è di origine ebree ed è nato e cresciuto nello stato di New York. Si è laureato alla Stanford university in politiche pubbliche, dottorato alla Harvard law school, ha iniziato la sua carriera da Morgan Stanley. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kevin Warsh, chi è il nuovo governatore della Fed

Approfondimenti su Kevin Warsh

Donald Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve.

Donald Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo governatore della Federal Reserve.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Kevin Warsh

Argomenti discussi: Borse Ue si rafforzano con nomina Kevin Warsh alla Fed. A Milano acquisti sulle banche; Ecco perché Kevin Warsh, candidato alla Fed, è visto come ribassista per il bitcoin; Kevin Warsh sarà il prossimo presidente della Fed; Trump dovrebbe nominare Kevin Warsh presidente della Fed venerdì mattina.

Fed: chi è Kevin Warsh, scelto da Trump per il dopo PowellNon un fedelissimo, non una colomba, ma il profilo giusto per i mercati: ecco chi è Kevin Warsh, scelto da Trump per la Fed ... fortuneita.com

Chi è Kevin Warsh, l’economista scelto da Trump per la FED: convertito al trumpismo, sostituisce il nemico PowellDonald Trump ha scelto e annunciato il nome del prossimo presidente della FED, la Federal Reserve, ovvero la banca centrale degli Stati Uniti. Una mossa attesa dopo mesi e mesi di furenti scontro con ... unita.it

Chi è Kevin Warsh indicato da Trump come prossimo presidente della Federal Reserve - facebook.com facebook

Usa, Trump ha nominato il nuovo presidente Fed: è Kevin Warsh x.com