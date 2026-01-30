Kessie Juve i bianconeri studiano l’offerta giusta per convincere l’ex Milan Cosa trapela dalla questione

La Juventus sta pensando seriamente a come convincere Franck Kessie a tornare in Europa. I bianconeri stanno studiando un’offerta che possa attirare l’ivoriano, promettendogli un ruolo importante nel loro progetto tecnico. La trattativa è in fase di valutazione, ma l’obiettivo è chiudere l’affare prima della fine della sessione di mercato.

Kessie Juve, l’ivoriano tornare in Europa: i bianconeri studiano l’assalto per l’estate offrendo un ruolo centrale nel progetto tecnico. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Franck Kessié avrebbe maturato una decisione importante per il prosieguo della sua carriera: la volontà ferrea di tornare a giocare in Italia o quanto meno in Europa. Il centrocampista ivoriano, attualmente in forza all’ Al Ahli, sta vivendo una fase di profonda riflessione che si riflette direttamente sulle trattative contrattuali con il suo attuale club. La situazione del rinnovo è infatti finita in un vicolo cieco, con uno stallo totale che apre scenari di mercato estremamente interessanti per le big di Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Kessie, ex centrocampista del Milan, potrebbe tornare in Italia questa estate.

