kate middleton il luogo controverso dove william si rilassa lontano da lei

Kate Middleton e William hanno scelto un luogo poco conosciuto per staccare dalla routine. Negli ultimi tempi, si sono presi momenti di relax lontano dagli occhi di tutti, lontano dalle luci della ribalta. La coppia, che si mostra sempre più unita, trova in questa fuga privata una pausa dalla vita pubblica e dai riflettori.

Kate Middleton e William sono una coppia solida. Specialmente negli ultimi due anni il loro rapporto si è cementato, dopo aver affrontato insieme la malattia della Principessa del Galles. Ma quando suo marito vuole rilassarsi davvero e trovare un po’ di pace, c’è solo un posto che fa per lui. Lì, sua moglie non lo accompagna mai, se non quando è obbligata a farlo. Kate Middleton, come si rilassa William senza la famiglia. Quando lavorano, William e Kate spesso sono costretti a separarsi. Per esempio, abbiamo visto Lady Middleton questa settimana recarsi da sola nel Nord dell’Inghilterra dove ha fatto anche una passeggiata in montagna, malgrado la pioggia battente. 🔗 Leggi su Dilei.it

Kate Middleton e William hanno recentemente cambiato il loro titolo ufficiale, un’azione che si inserisce in un contesto di tradizioni storiche della Famiglia Reale britannica.

