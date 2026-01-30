Juventus non molla la presa su Kolo Muani
La Juventus continua a spingere per portare Randal Kolo Muani in squadra, ma il Tottenham non ha intenzione di mollare. Nelle ultime ore del mercato di gennaio, la trattativa si fa sempre più difficile. La società bianconera prova a stringere i tempi, mentre i londinesi si oppongono con forza. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime ore.
La Juventus non molla la presa su Randal Kolo Muani, ma il muro eretto dal Tottenham rende l'operazione sempre più complicata nelle ore finali del calciomercato invernale 2026. Il francese, 27 anni, ha lasciato un segno indelebile alla Juventus durante il prestito della scorsa stagione: 10 reti in 19 presenze
Secondo fonti come Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la Juventus avrebbe riaperto la pista Kolo Muani in vista della sessione di mercato, dopo aver concluso senza successo l’affare En-Nesyri.
