Juventus-Monaco | prestazione dal retrogusto amaro

La Juventus chiude il girone di Champions League con un pareggio senza reti contro il Monaco in Francia. La squadra di Allegri ottiene comunque la qualificazione ai playoff come prima del girone e tornerà in Italia per preparare la sfida decisiva. La partita ha lasciato un sapore amaro, con poche occasioni da gol e un gioco poco brillante. Ora la testa è già al prossimo impegno, mentre i tifosi si chiedono se questa squadra potrà fare di più nel prosieguo della competizione.

La Juventus chiude la fase a gironi della Champions League 202526 con un pareggio a reti inviolate (0-0) contro il Monaco allo Stade Louis II il 28 gennaio 2026, un risultato che garantisce ai bianconeri la qualificazione ai playoff da testa di serie, con il ritorno in programma alla Continassa. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

