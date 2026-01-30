Juventus Jhon Duran è il nuovo nome caldo per l’attacco

La Juventus sta pensando di puntare su Jhon Duran, il giovane attaccante dell’Aston Villa. Il nome circola con insistenza, anche se ancora non c’è nulla di ufficiale. Duran, classe 2003, ha mostrato di essere un centravanti potente e rapido, e i dirigenti bianconeri sono pronti a valutarne l’acquisto. La trattativa è appena all’inizio, ma il giocatore piace molto e potrebbe presto diventare una delle opzioni principali per l’attacco della squadra piemontese.

Duran offerto alla Juventus Il nome caldo di queste ore è Jhon Duran. Il classe 2003 dell'Aston Villa è un centravanti noto per essere un talento fisico ed esplosivo. Alto 185 cm, è un giocatore tecnicamente molto dotato che eccelle nel proteggere palla. Duran gode di una strabordante fisicità e

La Juventus potrebbe presto accogliere un nuovo attaccante.

La Juventus sta seguendo con attenzione Jhon Durán, l’attaccante colombiano che sta facendo parlare di sé in Turchia.

