Felipe Melo torna a far parlare di sé prima della sfida di Champions tra Juventus e Galatasaray. Il centrocampista brasiliano ha lanciato una provocazione, invitando a riscrivere la storia. La sua voce riporta il passato al centro dell’attenzione e accende il clima europeo in vista del match decisivo.

Messaggio dal passato che riaccende il clima europeo. Felipe Melo torna a farsi sentire alla vigilia del playoff di Champions tra Galatasaray e Juventus. Sul suo profilo Instagram l’ex centrocampista ha condiviso immagini del 2013, quando i giallorossi eliminarono i bianconeri allenati da Antonio Conte. Il messaggio è diretto: «Riscriviamo ancora una volta la storia. Con la forza che hai guadagnato dalla tua storia puoi farlo di nuovo, glorioso Galatasaray!». Parole che non passano inosservate, anche perché Melo ha sempre dichiarato un legame speciale con il club di Istanbul, meno con Torino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Felipe Melo (@felipemelo) L'articolo proviene da StileJuventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Galatasaray, Felipe Melo provoca: “Riscriviamo la storia”

