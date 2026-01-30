Juventus continua a sondare il mercato

La Juventus non si ferma e continua a cercare rinforzi per la prossima stagione. Questa volta, il club sta puntando sui parametri zero e guarda soprattutto alla fascia destra della difesa. Tra i nomi sul tavolo, quello di Zeki Çelik si fa sempre più insistente, con i dirigenti che lo considerano una soluzione valida e a basso rischio. La trattativa è in piedi e nei prossimi giorni potrebbe arrivare qualche novità concreta.

