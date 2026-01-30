La Juventus punta forte su Zeki Celik, il terzino turco in scadenza con la Roma. I bianconeri stanno lavorando per portarlo in rosa, sfidando anche l’Inter per assicurarsi il talento. La trattativa si intensifica in vista del mercato di gennaio.

La Juventus ha ufficialmente inserito Zeki Celik, terzino destro in scadenza di contratto con la Roma, tra gli obiettivi prioritari del prossimo mercato. L’interesse del club torinese, confermato da fonti vicine alla dirigenza, nasce dalla necessità di rinforzare le corsie esterne in vista del prossimo campionato, con particolare attenzione alla fascia destra, dove Spalletti ha mostrato la volontà di puntare su giocatori con qualità tecnica e fisica elevate. Celik, che ha già dimostrato di essere un pilastro nell’undici titolare di Gian Piero Gasperini, è stato oggetto di una proposta da parte della Juventus pari a 3 milioni di euro annui più bonus, con opzione per il rinnovo fino al 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve rafforza la rosa con l’obiettivo Celik, sfida all’Inter per il talento turco in vista del mercato.

Il mercato di gennaio si infiamma con una corsa a tre tutta italiana per il centrocampo, coinvolgendo Juventus, Napoli e Roma.

