Juve le ultime verso il Parma | Spalletti rilancia Di Gregorio David e tutti gli altri big dal 1'
La Juventus si prepara a tornare in campo domani contro il Parma. Dopo la partita con il Monaco, in cui ha optato per molte rotazioni, Spalletti ha deciso di tornare ai titolari. Di Gregorio, David e gli altri big giocheranno dall’inizio, puntando a mettere pressione sulla squadra. La sfida si avvicina e la formazione ufficiale sembra ormai decisa.
Un occhio allo spareggio di Champions League (Galatasaray o Bruges) e uno al campionato. La rincorsa della Juventus al quarto posto riprende domenica sera a Parma e per il match del Tardini torneranno i big. Luciano Spalletti, dopo le rotazioni del Louis II e lo 0-0 contro il Monaco, rilancerà i titolarissimi in Emilia. A partire da Michele Di Gregorio tra i pali e da Jonathan David e Kenan Yildiz in attacco. Il canadese, a segno in tre delle ultime quattro giornate di Serie A (Sassuolo, Cremonese, Napoli), a Montecarlo è entrato in campo soltanto nei minuti finali. David ha griffato il primo gol "italiano" contro il Parma e domenica punta a ripetersi per allungare il momento positivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
David è rientrato alla Continassa: Spalletti ritrova tutti i Nazionali verso Fiorentina Juve
David Openda, ballottaggio aperto in vista di Juve Roma: l'idea di Spalletti verso il big match di domani sera
In vista del big match di domani sera tra Juventus e Roma, il tecnico Spalletti valuta attentamente le scelte di formazione.
