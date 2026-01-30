Questa sera la Juventus si prepara ad affrontare il Galatasaray in Champions League. I turchi arrivano con alcuni giocatori chiave in forma e un allenatore deciso a sorprendere. La formazione dovrebbe vedere alcune variazioni rispetto alle ultime uscite, con il tecnico che punta su un modulo offensivo. Lo stadio sarà il teatro di una partita importante, con i tifosi pronti a sostenere le proprie. È una sfida che può cambiare il cammino di entrambe le squadre in questa fase della competizione.

di Fabio Zaccaria Juve Galatasaray, tutte le informazioni sulla squadra prima in Super Lig turca: giocatori chiave, modulo preferito, formazione tipo, allenatore e stadio roccaforte. L’approfondimento completo. Ora è ufficiale: ai Playoff di Champions League ci sarà Juve Galatasaray, un doppio confronto che rievoca non piacevoli ricordi ai tifosi, l’andata in trasferta e ritorno ai Torino per i bianconeri. Ecco di seguito un focus sulla squadra turca, con giocatori chiave, allenatore e fattore campo da tenere sotto occhio. Cominciamo con l’analisi della stagione sino a questo momento dei turchi: attualmente la squadra guidata da Okan Buruk, ex calciatore con un passato anche tra le fila dell’Inter, si trova al primo posto in classifica nella Super Lig con un vantaggio di 3 punti sui rivali del Fenerbache. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Galatasaray, alla scoperta degli avversari di Champions: giocatori chiave, formazione, allenatore e curiosità. Tutto quello che c’è da sapere

