Juve c’è anche Duran per l’attacco Spalletti scopre il nodo turnover

La Juventus aggiunge Duran in attacco, mentre Spalletti si prepara a gestire il turnover in vista di un febbraio cruciale. La squadra si concentra sulla forma e sull’equilibrio, consapevole che ogni partita può fare la differenza. Il mese si apre con un passo umile e determinato, pronti a sfidare le sfide che arrivano.

Un bagnetto di umiltà salutare e quasi innocuo per lanciarsi in un mese di febbraio decisivo su tutti i fronti. Il pari della Juve in Champions a Montecarlo con il Monaco ha detto questo: che anche il volo può conoscere rallentamenti, ma soprattutto che una Signora privata per scelta tecnica dei suoi tre giocatori più caldi – Yildiz, Locatelli e David – diventa una squadra normale. E pure spuntata: gli zero tiri nello specchio dei bianconeri (appena tre poi quelli fuori) sono un record negativo, assai poco spallettiano. Solo nella partita persa contro il Cagliari e nel derby col Toro la Juve non aveva segnato negli ultimi tre mesi, creando comunque ben di più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

In vista del fitto calendario di impegni, Spalletti valuta un consistente turnover per la sfida tra Juventus e Benfica.

Juventus-Napoli, le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport | Serie A

Argomenti discussi: Juve, c'è ancora tempo per il doppio colpo. Anche l'Inter ci prova: con Perisic vuole Diaby; Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Yildiz è devastante, segnano anche David e Kostic: una grande Juve abbatte il Napoli; Napoli, sempre in emergenza.

