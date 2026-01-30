Juan Jesus parla ai tifosi | l’appello dopo l’eliminazione in Champions commuove tutti

Juan Jesus si rivolge ai tifosi dopo l’eliminazione in Champions. Nel cuore di Napoli c’è molta delusione, e lui ha voluto parlare per cercare di rassicurare i supporter. Lo spogliatoio è pesante, tra infortuni e sconfitte, ma Juan Jesus ha chiesto pazienza e ha promesso di lottare ancora. La sua voce ha commosso molti.

L’eliminazione dalla Champions League è una delusione cocente in casa Napoli. Per raccontare questo difficile momento per gli azzurri, caratterizzato anche da tantissimi infortuni, ha preso parole uno dei leader dello spogliatoio come Juan Jesus. Il brasiliano ha parlato a cuore aperto ai tifosi in un commovente post sui social. Juan Jesus. Juan Jesus, in un post sul suo profilo Instagram, non nasconde la delusione per la mancata qualificazione in Champions League, ma evidenzia un fattore innegabile di questa squadra come il sostegno dei suoi tifosi: “ Questa eliminazione pesa. Ma nell’ultima partita si è sentita una cosa chiarissima: voi siete il nostro 12º calciatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Juan Jesus parla ai tifosi: l’appello dopo l’eliminazione in Champions commuove tutti Approfondimenti su Juan Jesus Speak Marsiglia, notte da incubo dopo l’eliminazione dalla Champions League! Tifosi infuriati e ritiro forzato per la squadra La notte a Marsiglia si è trasformata in un incubo dopo l’eliminazione dalla Champions League. Grifone, appello ai tifosi. Torna ’Tutti in curva’ Tifosi biancorossi, il momento è arrivato: torna ‘Tutti in curva’ con una partitella in famiglia al centro sportivo di Roselle. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Juan Jesus Speak Argomenti discussi: Napoli-Chelsea 2-3, pagelle - È tornato Juan Jesus che dispensa doni. Conte aveva previsto tutto mesi fa Il tecnico aveva ridimensionato la portata del mercato. Vergara si tappi le orecchie come Ulisse. Buongiorno è il migliore là dietro. Di Fabrizio d'Esposito; Napoli-Chelsea, le pagelle degli azzurri: Juan Jesus due macchie, Vergara da sogno; Napoli, Juan Jesus: Crediamo ancora nello Scudetto; Juan Jesus 3, Vergara 6.5,: le pagelle dei giocatori del Napoli contro la Juventus. Napoli, Juan Jesus: Crediamo ancora nello ScudettoJuan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato nel corso di un'intervista concessa ai cronisti presenti dopo la sconfitta in casa contro il Chelsea. fantacalcio.it VIDEO NM - Napoli, Juan Jesus: Campionato e Coppa Italia, dobbiamo crederciNAPOLI - Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone ai microfoni di Napoli Magazine dopo la sconfitta contro il Chelsea in Champions League: Ora qualche gara ... napolimagazine.com Juan Jesus avverte: “Il quarto posto è troppo poco” Dopo Napoli-Chelsea, Juan Jesus parla chiaro in mixed zone e sposta subito il discorso dal risultato europeo agli obiettivi stagionali. Le sue parole raccontano ambizione, orgoglio e una lettura lucida del mo - facebook.com facebook #Napoli- #Chelsea, la moviola: #Turpin la tiene. E la mano di #JuanJesus… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.