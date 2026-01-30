Juan Jesus si rivolge ai tifosi del Napoli, chiedendo di reagire dopo la delusione europea. Con un messaggio sui social, il difensore invita la squadra a tornare a concentrarsi sul lavoro e a riscoprire l’orgoglio. È un appello diretto, senza giri di parole, per risollevare l’umore e riprendere il cammino con determinazione.

"> Dopo la delusione europea, Juan Jesus sceglie i social per parlare direttamente ai tifosi del Napoli. Un messaggio sentito, carico di responsabilità e appartenenza, nel quale il difensore brasiliano riconosce il peso dell’eliminazione ma rilancia con decisione lo spirito del gruppo. «Questa eliminazione pesa. Per noi e per voi», scrive Juan Jesus, sottolineando però un aspetto che considera decisivo: «Nell’ultima partita si è sentita una cosa chiarissima: voi siete il nostro dodicesimo calciatore». Un passaggio che ribadisce il legame tra squadra e pubblico, soprattutto nei momenti di difficoltà. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juan Jesus chiama Napoli alla reazione: «Ripartiamo da lavoro e orgoglio»

Analisi delle pagelle di Juve-Napoli: Locatelli si distingue con un 8, mentre Juan Jesus si trova in difficoltà con un 4.

Nel nuovo episodio di "Napoli Magazine Live" su Radio Punto Zero, si analizzano le sfide del Napoli, con Hojlund e Juan Jesus protagonisti.

Argomenti discussi: Napoli-Chelsea 2-3, pagelle - È tornato Juan Jesus che dispensa doni. Conte aveva previsto tutto mesi fa Il tecnico aveva ridimensionato la portata del mercato. Vergara si tappi le orecchie come Ulisse. Buongiorno è il migliore là dietro. Di Fabrizio d'Esposito; Napoli, Juan Jesus: Qualificazione persa contro l'Eintracht; Juventus-Napoli, le pagelle di CM: David risponde alle voci mercato, pioggia di 7. Disastro Juan Jesus, McTominay in riserva; Champions League, Napoli-Chelsea: probabili formazioni e dove vederla.

IL DIFENSORE - Napoli, Juan Jesus: Questa eliminazione pesa, ma nell'ultima partita si è sentita una cosa chiarissima: voi siete il nostro 12º calciatore, la vostra spinta ...NAPOLI - Juan Jesus, difensore del Napoli, scrive su Instagram un messaggio da brividi a seguito dell'eliminazione della squadra dalla Champions League: Questa eliminazione pesa. Per noi e per voi. N ... napolimagazine.com

VIDEO NM - Napoli, Juan Jesus: Campionato e Coppa Italia, dobbiamo crederciNAPOLI - Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone ai microfoni di Napoli Magazine dopo la sconfitta contro il Chelsea in Champions League: Ora qualche gara ... napolimagazine.com

"Napoli vive di cuore e noi lo sentiamo: quando si cade, qui si deve reagire più forte" Dice Juan Jesus post Chelsea, e continua "Questa eliminazione pesa. Per noi e per voi. Nell'ultima partita, però, si è sentita una cosa chiarissima: voi siete il nostro 12° calcia - facebook.com facebook

"Restiamo uniti: noi ci mettiamo cuore e anima": parola da leader dell'azzurro dopo Napoli-Chelsea Bellissimo il gesto social da parte di Juan Jesus, che scrive una lettera ai tifosi #SSCNapoli #JuanJesus x.com