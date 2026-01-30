Joao Mario Juve un club di Serie A spinge per averlo | si lavora sul prestito secco fino a giugno Le ultime

Una squadra di Serie A sta facendo pressing per prendere Joao Mario. I dirigenti stanno puntando a ottenere un prestito secco fino a fine stagione. Nei prossimi giorni si aspetta una risposta e si cerca di finalizzare l’accordo.

Joao Mario Juve, un club di Serie A spinge per averlo: si lavora sulla formula del prestito secco fino a giugno. Le ultime novità. La Juventus continua a muovere il mercato in uscita, consolidando l’asse privilegiato con il Sassuolo. Dopo che sta per definire il passaggio di Pedro Felipe, difensore brasiliano del 2004 in forza alla Next Gen, i neroverdi puntano ora un altro profilo bianconero. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Secondo quanto riportato dal QS, l’obiettivo concreto è Joao Mario. Il giocatore non rientra nei piani tecnici di Luciano Spalletti e potrebbe lasciare Torino per cercare spazio in Emilia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus ha deciso di non puntare più su Joao Mario.

