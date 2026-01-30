Joachim Trier dalla trilogia di Oslo a Sentimental Value | l’intimità del cinema

Joachim Trier, il regista norvegese che sta conquistando gli Oscar con Sentimental Value, si fa strada tra i grandi del cinema europeo. Con il suo stile diretto e senza fronzoli, riesce a catturare l’intimità dei personaggi e a far emergere le loro emozioni più profonde. Ora, la sua pellicola è tra le favorite e lui si prepara a ricevere l’attenzione che merita.

In corsa agli Oscar con Sentimental Value, il norvegese Joachim Trier si è imposto fra i nuovi maestri del cinema europeo grazie alla capacità di scavare fra sentimenti e inquietudini dei propri personaggi. In una delle scene iniziali di Sentimental Value, il nuovo lavoro di Joachim Trier, poco dopo un incipit che più bergmaniano non si potrebbe, la protagonista Nora Borg, interpretata da Renate Reinsve, si sta preparando al debutto di un nuovo spettacolo; ma al momento di entrare in scena, la giovane attrice tenta di fuggire dal teatro, mentre gli altri membri della compagnia la bloccano per convincerla a tornare indietro e salire sul palco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Sentimental Value, diretto da Joachim Trier, si distingue come una delle sue opere più autentiche, esplorando un dramma familiare con intensità e delicatezza.

