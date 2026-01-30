Jannik Sinner esce sconfitto dalla semifinale degli Australian Open 2026. Dopo aver combattuto duro, perde al quinto set contro Novak Djokovic, che vola in finale. Sinner ammette di aver sbagliato alcune scelte e riconosce la forza dell’avversario. La partita si è giocata fino all’ultimo punto, lasciando il pubblico senza parole. Ora il tennista italiano si prepara a tornare in campo per le prossime sfide.

Una sconfitta che fa male a Jannik Sinner e sempre al quinto set. Vince Novak Djokovic la seconda semifinale degli Australian Open 2026 e sarà il serbo ad affrontare domenica lo spagnolo Carlos Alcaraz. Non ci si aspettava un riscontro del genere, ma grandi meriti all’asso balcanico per il tennis espresso, ma anche qualcosa che nel tennis dell’azzurro che non ha funzionato. L’altoatesino non cerca alibi, non si nasconde dietro le statistiche e né dietro la stanchezza. “ Sono successe tante cose in questo torneo “, racconta a caldo, “ e ho cercato di imparare sia dalle vittorie che dalle partite più difficili. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner si lecca le ferite: “Dall’altra parte c’era un grande giocatore. Ho sbagliato le scelte”

Approfondimenti su Jannik Sinner

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Jannik Sinner

Jannik Sinner, Paolo Bertolucci lapidario sulla sconfitta con Novak DjokovicUn dato più di tutti, secondo il vincitore della Coppa Davis 1976, ha condizionato l'andamento della partita e il risultato finale. sportal.it

Novak Djokovic ha eliminato Jannik Sinner dagli Australian OpenJannik Sinner ha perso al quinto set (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 4-6, 6-4) contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open, non riuscendo a qualificarsi per la terza finale di fila. Sinner aveva ... ilpost.it

Sfuma la finale degli Australian Open per Jannik Sinner. L'azzurro n.2 del mondo è stato battuto nella semifinale di Melbourne al quinto set da Novak Djokovic che ora se la vedrà con lo spagnolo n.1 del mondo Carlos Alcaraz. Il campione serbo ha superato - facebook.com facebook

Termina la streak di 22 set vinti consecutivamente contro giocatori in top 10 per Jannik Sinner: l'ultimo top 10 capace di strappare un set all'azzurro fu Alexander Zverev in finale a Vienna. x.com