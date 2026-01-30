Jannik Sinner si lecca le ferite | Dall’altra parte c’era un grande giocatore Ho sbagliato le scelte

Da oasport.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner esce sconfitto dalla semifinale degli Australian Open 2026. Dopo aver combattuto duro, perde al quinto set contro Novak Djokovic, che vola in finale. Sinner ammette di aver sbagliato alcune scelte e riconosce la forza dell’avversario. La partita si è giocata fino all’ultimo punto, lasciando il pubblico senza parole. Ora il tennista italiano si prepara a tornare in campo per le prossime sfide.

Una sconfitta che fa male a Jannik Sinner e sempre al quinto set. Vince Novak Djokovic la seconda semifinale degli Australian Open 2026 e sarà il serbo ad affrontare domenica lo spagnolo Carlos Alcaraz. Non ci si aspettava un riscontro del genere, ma grandi meriti all’asso balcanico per il tennis espresso, ma anche qualcosa che nel tennis dell’azzurro che non ha funzionato. L’altoatesino non cerca alibi, non si nasconde dietro le statistiche e né dietro la stanchezza. “ Sono successe tante cose in questo torneo “, racconta a caldo, “ e ho cercato di imparare sia dalle vittorie che dalle partite più difficili. 🔗 Leggi su Oasport.it

jannik sinner si lecca le ferite dall8217altra parte c8217era un grande giocatore ho sbagliato le scelte

© Oasport.it - Jannik Sinner si lecca le ferite: “Dall’altra parte c’era un grande giocatore. Ho sbagliato le scelte”

Approfondimenti su Jannik Sinner

Federico Pellegrino si lecca le ferite: “Delusione che fa male la non qualificazione”

La Kabel Volley Prato si lecca le ferite e vuol ripartire a testa alta

La Kabel Volley Prato affronta un periodo di difficoltà dopo due sconfitte al quinto set contro Cascina e Torretta.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Jannik Sinner

Jannik Sinner, Paolo Bertolucci lapidario sulla sconfitta con Novak DjokovicUn dato più di tutti, secondo il vincitore della Coppa Davis 1976, ha condizionato l'andamento della partita e il risultato finale. sportal.it

jannik sinner si leccaNovak Djokovic ha eliminato Jannik Sinner dagli Australian OpenJannik Sinner ha perso al quinto set (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 4-6, 6-4) contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open, non riuscendo a qualificarsi per la terza finale di fila. Sinner aveva ... ilpost.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.