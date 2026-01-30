Jannik Sinner esce sconfitto dagli Australian Open, battuto da Novak Djokovic in una partita combattuta. Il tennista italiano spera di imparare dalla sconfitta e di tornare più forte. La sconfitta lascia un po’ di rammarico, ma Sinner promette di usare questa esperienza come lezione per il futuro.

Il sogno di Jannik Sinner di confermarsi campione agli Australian Open si infrange contro Novak Djokovic, al termine di una sfida intensa e ricca di rimpianti. L’azzurro ha lottato a lungo, mostrando sprazzi di grande tennis, ma nei momenti decisivi è mancata quella lucidità necessaria per completare l’impresa. A fare la differenza sono stati soprattutto i dettagli, in particolare le numerose occasioni non sfruttate, che hanno finito per pesare sul risultato finale. Nonostante una condizione non ottimale per tutta la durata del torneo, Sinner ha trovato nel servizio un’arma preziosa: 26 ace testimoniano un fondamentale in crescita, capace di sostenerlo per gran parte dell’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Non si può rimanere sorpresi da Djokovic. Spero la sconfitta mi serva di lezione”

Jannik Sinner non nasconde il dispiacere dopo aver perso contro Novak Djokovic.

Nella notte di Melbourne, Djokovic ha vinto una semifinale al cardiopalma contro Sinner, durato cinque set.

Jannik Sinner ricorda le parole di Djokovic dopo la sconfitta dell 2022 a Wimbledon- Six Kings Slam

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Luciano Darderi all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner vince il derby: Darderi ko, è ai quarti; Australian Open: Sinner non ha mai fatto così tanti ace; Sinner era cotto, fortunato come a Wimbledon: Roddick non fa sconti a Jannik.

Jannik Sinner si lecca le ferite: Dall’altra parte c’era un grande giocatore. Ho sbagliato le scelteUna sconfitta che fa male a Jannik Sinner e sempre al quinto set. Vince Novak Djokovic la seconda semifinale degli Australian Open 2026 e sarà il serbo ad ... oasport.it

Novak Djokovic ha eliminato Jannik Sinner dagli Australian OpenJannik Sinner ha perso al quinto set (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open, non riuscendo a qualificarsi per la terza finale di fila. Sinner aveva vint ... ilpost.it

Sfuma la finale degli Australian Open per Jannik Sinner. L'azzurro n.2 del mondo è stato battuto nella semifinale di Melbourne al quinto set da Novak Djokovic che ora se la vedrà con lo spagnolo n.1 del mondo Carlos Alcaraz. Il campione serbo ha superato l' - facebook.com facebook

Quello strano mix. Il gran dispiacere per la sconfitta di Jannik Sinner, con qualche rimpianto. L' enorme ammirazione per l'intensità del "vecchio" leone Djokovic. A 38 anni ha ricordato a qualche smemorato (di troppo) perchè lui è una leggenda. Dannatamente x.com