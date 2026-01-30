James Wan prepara un nuovo Saw | sarà spaventoso come l’originale

James Wan torna a lavorare sul franchise di Saw. Ha confermato di essere già al lavoro sull’undicesimo capitolo, promettendo un film che sarà “spaventoso come l’originale”. I fan della saga attendono con ansia, sperando in un ritorno alle radici del film che ha segnato il genere horror.

Il creatore della saga thrillerhorror ha confermato di essere al lavoro sull'undicesimo capitolo del franchise con Tobin Bell. Il successo di James Wan è iniziato nel 2004 grazie all'exploit del primo film del franchise Saw - L'enigmista, che ha dato il via ad una saga incredibile arrivata ai giorni nostri, nonostante Wan abbia poi lasciato nel corso degli anni. Ora il produttore ha confessato di essere al lavoro per realizzare un Saw davvero spaventoso, proprio come fu il film originale. James Wan vuole portare sullo schermo Saw 11 e ricreare quell'atmosfera inquietante che aveva catturato il pubblico più di vent'anni fa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it

