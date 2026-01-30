Jacques Moretti un erede di una nota famiglia di orologiai svizzeri dietro la cauzione? L' amicizia e la stessa passione per le auto di lusso

Venerdì scorso Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans Montana, è uscito di prigione dopo aver pagato la cauzione. La sua detenzione aveva attirato l’attenzione di molti, ma ora l’imprigionamento si è concluso. Moretti, noto come erede di una famiglia di orologiai svizzeri, torna a casa senza ulteriori restrizioni. La vicenda ha fatto discutere, anche perché si parla di legami con il mondo delle auto di lusso e di un’amicizia che sembra aver giocato un ruolo nella sua scarcerazione.

Venerdì scorso, Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans Montana, è stato scarcerato. In precedenza, il tribunale vallesano aveva fissato la cauzione richiesta a 200.000 franchi svizzeri. Invece della detenzione, «sono state disposte misure alternative per contrastare il rischio di fuga», ha affermato il tribunale nella sua lettera. Deve consegnare i suoi documenti d'identità e di soggiorno alla procura e presentarsi quotidianamente in una stazione di polizia. Questo in aggiunta al pagamento della cauzione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

