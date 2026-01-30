Si diffonde sempre di più il taglio di capelli J-shape, che promette di aggiungere volume senza sacrificare la lunghezza. Molte donne cercano soluzioni pratiche per avere pieghe più piene, e questa tecnica sembra rispondere alle esigenze di chi vuole mantenere i capelli lunghi ma con più corpo. Negli ultimi mesi, diversi hair stylist hanno iniziato a proporre questa variante, che si sta rivelando un vero alleato per chi desidera un aspetto naturale e voluminoso.

Non sono ossessionata dai capelli, ma non posso negare che da sempre sono un mio cruccio. Li ho avuti lunghi che toccavano la vita, poi sono passata a un long bob e infine a un bob, ma c’è un cruccio che non mi ha mai abbandonata. Dare movimento e volume ai capelli lunghi o corti che fossero è sempre stata la mia priorità. Per quanto trovi andare dal parrucchiere divertente come andare dal dentista, ammetto che di tagli nella mia vita ne ho provati un po’ e il J-shape cut è stato uno di quelli che ho più amato. Si tratta infatti di un taglio di capelli morbido che non solo accarezza dolcemente le linee del volto incorniciandolo, ma è in grado di dare volume e movimento anche a una chioma naturalmente liscia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - J-shape cut: il taglio di capelli che dà volume senza rinunciare alla lunghezza

