Iv | lunedì a Palermo conferenza stampa su adesione Bartolo

Lunedì a Palermo Italia Viva tiene una conferenza stampa alle 11 in via Mozart 8. Pietro Bartolo parlerà delle sue motivazioni per aderire a Casa Riformista. La scelta di Bartolo segna un passo importante nel panorama politico locale.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Lunedì 2 febbraio, alle 11, in via Mozart 8 a Palermo, Italia Viva organizza una conferenza stampa in cui Pietro Bartolo spiegherà le ragioni che l'hanno spinto ad aderire al progetto di Casa Riformista. L'incontro, a cui parteciperanno il vicepresidente di Italia Viva Davide Faraone e la senatrice Dafne Musolino, sarà l'occasione per fare il punto sulle varie questioni d'attualità in Sicilia, a partire dalla vicende di Niscemi e dai danni provocati dal maltempo. Si legge in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

