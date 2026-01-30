Italiano | Ho rivisto il vero Orsolini stiamo tornando

Dopo la vittoria contro il Maccabi, Orsolini ha parlato di un ritorno alla sua forma migliore. Il tecnico del Bologna si dice soddisfatto dei progressi dei suoi giocatori e vede il talento di Rowe ancora in crescita. Ora si guarda avanti, con la speranza di continuare a migliorare.

Sfuma il sogno ottavi per il Bologna, ma Vincenzo Italiano sorride lo stesso dopo la netta vittoria contro il Maccabi: “Ho avuto tanti riscontri positivi, una bella partita giocata con attenzione e intelligenza. É stato un bel percorso, il nostro obiettivo era passare il turno con un girone giocato da squadra vera, ora aspettiamo il sorteggio. La squadra è stata attenta, concentrata, preoccupata di fare la prestazione, muovendosi bene in ogni zona del campo”. Saranno quindi playoff per i rossoblù, dove saranno testa di serie. Andata in trasferta il 19 febbraio, ritorno in casa il 26: l'obiettivo è passare il turno e andare a sfidare una delle prime otto (potrebbe essere proprio la Roma). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Bologna si avvicina alla fase centrale della stagione con segnali di ripresa, come evidenziato dall’analisi di Vincenzo Italiano dopo il pareggio con il Como.

