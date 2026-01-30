IT | Welcome to Derry non ha ancora ottenuto il rinnovo per la stagione 2 HBO spiega perché

Casey Bloys, responsabile di HBO e HBO Max, ha parlato della situazione della serie tv ispirata alle opere di Stephen King. La serie IT: Welcome to Derry ha ottenuto buoni dati di ascolto, superando anche 6.5 milioni di spettatori negli Stati Uniti in occasione del season finale, tuttavia non ha ancora ottenuto il rinnovo per la stagione 2. Casey Bloys, responsabile dei contenuti di HBO e HBO Max, ha ora spiegato il motivo per cui i fan dello show ambientato nel mondo creato da Stephen King sono ancora in attesa. Il motivo dell'attesa per il rinnovo In un'intervista rilasciata a Deadline, è stata fatta un po' di chiarezza sulla situazione di IT: Welcome to Derry. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

