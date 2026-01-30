La Provincia di Varese annuncia interventi per le scuole del valore di 29 milioni di euro. Sono fondi arrivati dal Pnrr e altri finanziamenti già ottenuti o in cantiere. Gli interventi riguardano soprattutto lavori di ristrutturazione e miglioramento delle strutture scolastiche, per rendere gli edifici più sicuri e moderni. La Provincia spiega che i lavori partiranno a breve, con l’obiettivo di consegnare le scuole rinnovate prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.

La Provincia di Varese fa il punto sugli interventi nelle scuole finanziati attraverso risorse Pnrr e sui finanziamenti ottenuti e programmati dall’ente. In totale sono 23 gli interventi finanziati, per un investimento complessivo di 29.151.866 euro, distribuiti su tutto il territorio provinciale. Ad oggi risultano già conclusi lavori per oltre 18,3 milioni di euro. Da Villa Recalcati, nel primo di una serie di incontri in cui saranno illustrate le attività della Provincia realizzate e in corso, il presidente Marco Magrini ha illustrato il quadro complessivo degli interventi, sottolineando l’importanza strategica degli investimenti sul patrimonio scolastico e il ruolo della Provincia nel coordinamento e nell’attuazione dei progetti finanziati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Istituti scolastici. Interventi per 29 milioni

