israele autorizza nuovamente il passaggio pedonale da rafah in attesa di nuove trattative internazionali

Israele ha riaperto il passaggio pedonale di Rafah, al confine tra Gaza e l’Egitto. La decisione è stata presa domenica e permette alle persone di attraversare di nuovo il valico. Restano in attesa di ulteriori trattative internazionali, ma nel frattempo questa mossa potrebbe portare un po’ di respiro alle famiglie che da settimane cercano di uscire o entrare nella zona.

Israele ha autorizzato nuovamente il passaggio pedonale attraverso il valico di Rafah, situato al confine tra Gaza e l’Egitto, a partire dalla domenica successiva alla decisione. Il varco, chiuso per settimane a causa delle tensioni crescenti nella regione e delle operazioni militari in corso a Gaza, verrà riaperto esclusivamente ai pedoni, mantenendo il divieto per i mezzi e per il traffico merci. L’annuncio è stato dato da fonti del governo israeliano, che non hanno fornito dettagli sulle condizioni di controllo o sul numero massimo di persone ammesse al giorno. La riapertura avviene in un contesto di crescente pressione internazionale per garantire l’accesso umanitario a una popolazione già gravemente colpita dalla crisi umanitaria in corso da mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

