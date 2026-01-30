Ispra | il 95% dei comuni italiani si trova in una zona a rischio per frane

In Italia, quasi il 20% del territorio è a rischio frana. Secondo un’indagine dell’Ispra, il 95% dei comuni si trova in zone considerate pericolose. Niscemi non è l’unica provincia a dover fare i conti con il pericolo, che riguarda molte aree del Paese.

L’INDAGINE – Dopo quanto accaduto a Niscemi, dove il maltempo ha provocato una frana, il tema è tornato al centro dell’attenzione. Il comune siciliano, da quanto emerso dai dati raccolti dall’Istituto, non è un caso isolato. In Italia, infatti, Italia l’urbanizzazione ha esposto molte aree al rischio idrogeologico. Le regioni più colpite sono Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Liguria, ma tutto il Paese rientra nell’“hot spot mediterraneo” del cambiamento climatico. Il 95% dei comuni italiani è esposto a frane, alluvioni o valanghe: oltre un milione di persone vive in aree a rischio frane e 6,8 milioni in zone a rischio alluvioni.🔗 Leggi su Dailynews24.it

